Elezioni: Pd Abruzzo, tra noi no paracadutati alla Marsilio

(ANSA) - PESCARA, 17 AGO - "Il Pd abruzzese ha dimostrato di essere un partito unito, infatti nel nostro territorio non ci sono candidati paracadutati. I nostri sono tutti legati alla regione, nel Pd non ci sono i paracadutati alla Marsilio, uno che è di Roma e vive a Roma". Lo ha detto il segretario del Pd in Abruzzo, Michele Fina, che corre per il proporzionale al Senato, durante la presentazione delle liste del suo partito per la le prossime elezioni. (ANSA).