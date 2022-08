Cade in crepaccio su montagne Molise, ferita escursionista

(ANSA) - PESCARA, 17 AGO - È stata trasferita all'ospedale di Pescara in elisoccorso per un trauma da precipitazione una donna di 65 anni, nata a Isernia e residente a Roma, che nella tarda mattinata, durante un'escursione in montagna, in Molise, è precipitata per circa 12 metri in un crepaccio in località cascate del Verrino, nel territorio di Agnone (Isernia).

Soccorsa dai sanitari del 118, dai vigili del fuoco e da personale del Soccorso alpino (Cnsas), la donna è stata poi stabilizzata e trasportata in elicottero all'ospedale civile di Pescara. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Agnone.

(ANSA).