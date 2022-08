Perdonanza: l'omaggio artistico di Juan Alfredo Parisse

(ANSA) - L'AQUILA, 16 AGO - Si inaugura martedì 22 agosto (ore 18) nell'ambito degli eventi della 728/a edizione della Perdonanza Celestiniana, la mostra personale di Juan Alfredo Parisse, allestita all'interno di palazzo Burri-Gatti in Corso Vittorio Emanuele 111 nel cuore del centro storico dell'Aquila.

L'artista di fama internazionale, dedica attraverso la sua arte un omaggio alla città e al territorio e ne raffigura la bellezza, dando voce alle emozioni provate dinanzi ai suoi spettacoli naturali ed ai tesori d'arte.

Acquerelli e dipinti ad olio sono dedicati prevalentemente al capoluogo, ma anche a tutta la regione Abruzzo. Madrina, per l'occasione, sarà Annamaria Michetti.

L'esposizione sarà visitabile fino al 4 settembre nella prestigiosa dimora d'epoca, restituita dai proprietari alla comunità locale in tutto il suo splendore dopo le ferite inferte dal terremoto del 2009. (ANSA).