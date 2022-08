Perdonanza Celestiniana: aperta Porta Santa Duomo Atri

(ANSA) - ATRI, 15 AGO - Tanti fedeli hanno partecipato, ieri al rito della Perdonanza Celestiniana con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria Assunta ad Atri. Un rito che si ripete dal 1295, la Porta si trova nella Cattedrale, sul lato meridionale, ed è il primo portale da sinistra, opera di Rainaldo d'Atri. L'apertura della Porta Santa è stata preceduta da un corteo storico in abiti d'epoca con sbandieratori e musici che partendo dal Teatro Comunale e attraversando le vie del centro storico per arrivare in piazza Duchi d'Acquaviva con le autorità civili e militari ha raggiunto piazza Duomo. Dopo è iniziata la solenne cerimonia religiosa presieduta dal vescovo di Teramo-Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi assieme a tutto il capitolo religioso. La Porta Santa sarà chiusa il 22 agosto 2022, quando verrà ricollocato l'Ostacolo sulla Porta, i fedeli potranno confessarsi, comunicarsi e pregare per ricevere l'indulgenza. (ANSA).