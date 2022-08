Visita Papa all'Aquila: S.Messa, pronti 3.500 pass gratuiti

(ANSA) - L'AQUILA, 13 AGO - Saranno 3.500 i biglietti gratuiti distribuiti dopo Ferragosto dai parroci in tutti i comuni dell'Arcidiocesi dell'Aquila per poter assistere dalle 10 alla Santa Messa celebrata da Papa Francesco davanti la basilica di Collemaggio il prossimo 28 agosto in occasione della Perdonanza celestiniana. Altri 1.600 biglietti gratuiti consentiranno invece l'accesso a piazza Duomo, dove il Papa arriverà alle 9: a tale proposito, la priorità viene data ai familiari delle vittime del sisma, per ora 200 ne hanno fatto richiesta.

Orario massimo di ingresso, sia a piazza Duomo che a Collemaggio, alle 7.45, con elasticità accordata alle persone anziane e ai disabili. Non sarà possibile trasferirsi da Piazza Duomo a Collemaggio, e la Santa Messa potrà essere seguita sui maxischermi. Il Papa potrà essere accolto da tutti gli altri, non muniti di biglietto, lungo il tratto che va da piazza Duomo a Collemaggio, intorno alle 10, quando il pontefice transiterà a bordo della Papamobile a passo d'uomo.

Ad aggiornare il quadro organizzativo è don Claudio Tracanna, parroco di Pizzoli (L'Aquila) e responsabile Ufficio comunicazioni sociali della Arcidiocesi dell'Aquila e della Conferenza Episcopale abruzzese e molisana: il sacerdote fa il punto sui preparativi per la storica visita pastorale di Papa Francesco, la prima in città e in occasione dell'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio.

"E' importante sottolineare per un evento così grande, come la visita di Pontefice, lo spazio di Collemaggio, come pure di quello di piazza Duomo sono oggettivamente limitati - spiega don Claudio Tracanna -. Ricordo che papa Giovanni Paolo II fu accolto nel 1980 allo stadio Fattori, e dunque abbiamo dovuto fare delle scelte, dettate da ragioni di sicurezza e ottimale fruibilità. La distribuzione dei biglietti da parte dei parroci è risultata essere la scelta più opportuna, che garantirà efficienza, equità e capillarità. La distribuzione avverrà dopo ferragosto, intorno al 20 agosto, probabilmente, e ne daremo adeguata comunicazione".

Papa Francesco decollerà in elicottero dall'eliporto del Vaticano con atterraggio nello stadio Gran Sasso di L'Aquila (in forma privata) alle 8.45. (ANSA).