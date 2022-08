Perdonanza: gli appuntamenti collaterali per i più giovani

(ANSA) - L'AQUILA, 13 AGO - "Aspettando la Perdonanza" e "Perdonanza Village" questi i due appuntamenti contestuali alla 728/a edizione della Perdonanza Celestiniana che guardano ai più giovani.

Ad accompagnare la città verso l'evento di punta dell'estate aquilana arriva "Aspettando la Perdonanza", una tre giorni di musica, balli e divertimento in programma mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 agosto a Piazza Chiarino.

L'appuntamento è a cura dell'associazione "Jamo Frà", con a capo Francesco Placidi. "Ringrazio il Comune e i commercianti locali per il sostegno - dice -. Sarà una tre giorni di musica e divertimento, sempre nel rispetto di residenti e commercianti, i primi a scommettere su un centro storico che sta pian piano tornando ai fasti di un tempo".

Il programma delle tre serate andrà dalle 19 all'1. Si parte di mercoledì con Le Indiesponenti, Daniele Santarelli e Di Palma.

Il giovedì vedrà protagonisti gli artisti di Alti Records, l'etichetta discografica di Luigi Tarquini e Federico Fontana, tra cui Itsgiuz, L'Ode, Amelia, con un dj set di chiusura sempre della stessa etichetta.

Per la serata conclusiva torna sul palco la storica formazione aquilana dei Dabadub Sound System, con il dj set di chiusura affidato ai piatti di Dj Borraccia.

Tra le novità di questa edizione ci sarà il Perdonanza Village: una 3 giorni, da venerdì 19 a domenica 21 agosto, dedicata ai più giovani con talk, momenti di incontro e dibattito e ovviamente tanta musica e divertimento. Sul palco saliranno artisti in voga tra i giovani come Emis Killa e i Gemelli di Guidonia, tra musica, gag e imitazioni.

Attiva da oggi, inoltre, la piattaforma telematica per la prenotazione e il pagamento dei biglietti per il concerto di Fabri Fibra, in programma il 26 agosto a piazza Duomo, mentre il giorno precedente ci sarà L'Aquila suona, con musica e arte di strada in giro per il centro storico. (ANSA).