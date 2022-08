Jova Beach Vasto, per emergenze anche un treno-ambulanza

(ANSA) - VASTO, 11 AGO - Ci sarà anche un treno-ambulanza per eventuali emergenze al 'Jova Beach Party' in programma a Vasto (Chieti) il 19 e il 20 agosto prossimi. Nel convoglio allestito da Tua, la società unica abruzzese di trasporto ci sarà un Pronto Soccorso mobile, in grado di raggiungere gli ospedali di Ortona (Chieti) e di Pescara in caso di necessità. È l'idea che Tua ha proposto e sta realizzando in vista dei due concerti. Una proposta che ha visto la piena convergenza di interessi dei diversi attori in gioco, in primis la Asl Lanciano Vasto Chieti e la Regione Abruzzo.

Il treno-ambulanza è un convoglio dell'azienda di trasporti regionale attrezzato come un vero e proprio Pronto Soccorso che stazionerà nello scalo ferroviario di Vasto-San Salvo. "Un'idea senza dubbio innovativa ed esclusiva al tempo stesso quella proposta dalla divisione ferroviaria - ha detto il presidente di Tua Gabriele De Angelis - con un risvolto sociale molto importante. Con il Consiglio di Amministrazione di Tua abbiamo voluto dare valore all'iniziativa perché siamo certi che riesca a dare un'ulteriore valenza a un mezzo di trasporto quale il treno".

Dopo il placet della Prefettura di Chieti, la divisione ferroviaria di Tua ha avviato le attività propedeutiche per permettere che il treno Alstom "Lupetto" possa trasformarsi in una vera e propria ambulanza che si muoverà, in caso di necessità, sulla strada ferrata. Il treno della Tua è in fase di allestimento e sarà presentato in conferenza stampa nei prossimi giorni. (ANSA).