Musica: Baglioni protagonista concerto-evento per L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 10 AGO - Si intitola "Pace a noi" il concerto - spettacolo di chiusura della 728/a Perdonanza celestiniana, in programma davanti alla Basilica di Collemaggio, martedì 30 agosto. Una serata che vedrà protagonista il cantautore Claudio Baglioni che metterà a disposizione il suo repertorio, per un concerto accompagnato dall'orchestra del conservatorio "Casella" dell'Aquila.

Il direttore artistico dell'evento celestiniano, il maestro Leonardo De Amicis, ha contattato nei mesi scorsi Baglioni, proponendogli di partecipare all'appuntamento clou dell'estate nel capoluogo d'Abruzzo. Un evento peraltro impreziosito dalla visita di Papa Francesco, atteso nella giornata di domenica 28 per l'apertura della Porta Santa.

"'Ho L'Aquila nel cuore, mi piacerebbe dedicarvi uno spettacolo ad hoc', mi ha detto Baglioni quando abbiamo parlato per la prima volta a telefono di questa serata - ha spiegato De Amicis -. Io gli ho fatto capire che mi stava togliendo le parole di bocca, visto che avevo intenzione di concepire una serata dai testi originali, che guardasse ai temi del perdono e della pace. Insomma, anche all'attualità di questo momento delicato a livello internazionale".

"Baglioni mi ha manifestato il suo entusiasmo - ha aggiunto il maestro aquilano - facendomi capire che avrebbe avuto modo di lavorare sul progetto, in quanto i suoi impegni estivi sono relativamente pochi, dopo il successo delle serate alle terme di Caracalla, a Siracusa e Verona". (ANSA).