Gssi: il 12/9 passaggio diapason tra Coccia e Inverardi

(ANSA) - L'AQUILA, 09 AGO - Una cerimonia ufficiale attesterà il termine del mandato del rettore del Gran Sasso Science Institute, Eugenio Coccia, e l'inizio di quello della nuova rettrice Paola Inverardi. L'appuntamento è in programma lunedì 12 settembre, alle ore 11:30, nell'Auditorium del Gran Sasso Science Institute in via Michele Iacobucci, 2. Un diapason, custodito nell'ufficio del rettore, verrà usato come simbolico testimone del cambio al vertice nel segno della continuità nell'armonia dell'istituto. Coccia e Inverardi saranno a confronto sul bilancio dell'attività e sulle prospettive future del Gssi.

Informatica conosciuta a livello internazionale, specializzata nell'ingegneria del software, la professoressa Inverardi è attualmente componente del Consiglio universitario nazionale ed è stata recentemente nominata dal ministro Maria Cristina Messa quale componente del Tavolo tecnico istituito per elaborare la Strategia italiana in materia di ricerca fondamentale.

Nel 2021, ha coordinato il tavolo tecnico del G20 della ricerca per conto del Ministro ed è stata rettrice dell'Università degli Studi dell'Aquila dal 2013 al 2019.

Il suo legame con il Gssi risale al 2012 quado ha fatto parte del comitato ordinatore dello stesso istituto. Alle elezioni ha ottenuto il 97% dei consensi. (ANSA).