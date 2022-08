Marcinelle: sindaco S.Giuliano Puglia ricorda Cicora

(ANSA) - TERMOLI, 08 AGO - Il sindaco di San Giuliano di Puglia Giuseppe Ferrante ricorda la tragedia dei minatori di Marcinelle in Belgio dove morirono anche anche molisani. Tra questi, Francesco Cicora di San Giuliano di Puglia che si trovava nella miniera di carbone quando in quel terribile 8 agosto del 1956 scoppiò l'incendio devastante.

"Oggi 8 Agosto, ricorre l'anniversario dell'incidente nella miniera di Marcinelle a Bois du Cazier (Belgio) - scrive su facebook il primo cittadino -, dove morirono 262 minatori di cui 136 italiani. Il mio pensiero da Sindaco di San Giuliano di Puglia, va a Francesco Cicora, che in quella miniera rimase sepolto e lasciò per sempre la vita terrena e i suoi 7 figli e la moglie". (ANSA).