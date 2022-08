Officina Musicale, rassegna tra Castel del Monte e Calascio

(ANSA) - CASTEL DEL MONTE, 06 AGO - Officina Musicale torna a portare musica in due tra i più suggestivi angoli dell'Abruzzo.

Dal borgo di Castel del Monte e dallo scenario di Calascio prenderà forma un palcoscenico di musica che, attraverso la diffusione di voci, suoni, canti, consentirà di vivere esperienze emotive profonde e ammirare un paesaggio sonoro unico.

Sono sette, tutti ad accesso libero, i concerti in programma fino al 3 settembre. Nel giorno della rassegna degli Ovini, Rione Capo Croce di Castel del Monte ha ospitato il concerto della giovane violinista Fakizat Mubarak, sulle note di Bach, primo dei tre appuntamenti "Tra arte e musica". Martedì 24 agosto è previsto l'omaggio a Erroll Garner, sabato 3 settembre concerto per archi dal titolo "Nel pensier mi fingo".

Lunedì 8 agosto alle 18 apertura di "Altrimenti di Musica" a Rocca Calascio con l'evento "La musica del viaggio: versi e impronte di poeti". Mercoledì 10, spazio a Marsican Brass Quintet, nella serata dal titolo Ottoni alla Rocca. Venerdì 19 si esibirà il Tetra Saxofone Quartet su musiche di Piazzolla, Piovani, Morricone. Ultimo appuntamento, con il Duo in ottagonale, martedì 30 agosto. (ANSA).