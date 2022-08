Al via 'Trabocchi Game', la caccia al tesoro interattiva

(ANSA) - PESCARA, 06 AGO - Primo appuntamento domani, domenica 7 agosto, con il 'Trabocchi Game', caccia al tesoro interattiva sulla Costa dei Trabocchi, evento di avvicinamento all'edizione 2022 di Art Bike and Run + Wine (1-3 ottobre). Si parte in bici da Ortona per arrivare alla Marina di San Vito Chietino. Per turisti e residenti un'occasione di gioco e divertimento che diventerà strumento di conoscenza delle tipicità locali. Tra ciurme, capitani, approdi e bottini si pedalerà lungo la Via Verde e altri itinerari che a pettine dall'entroterra raggiungono il mare. Ogni Ciurma (gruppo fino a 10 persone) avrà un Capitano che comunicherà con gli organizzatori via WhatsApp. Saranno proposti vari percorsi (le Rotte), una per ogni sezione di costa. Le ciurme, che potranno muoversi in bici o in e-bike, dovranno completare cinque prove (gli Approdi), tra queste una degustazione enogastronomica. Il bottino consiste in questionari sulla storia bizantina di antichi borghi costieri, prove artistiche con carta e colori nello zaino, canzoni popolari abruzzesi da intonare sul mare e una prova speciale con cui i pirati potranno cercare di migliorare gli itinerari di gioco. Dopo aver superato tutte le prove, per le ciurme sarà il momento dello Spuntino del Pirata: aperitivo a base di prodotti tipici a cura di proprietari di enoteche, ristoranti, bar e agriturismi. Regolamento e modalità di iscrizione su www.trabocchigame.it.

Per tutta l'estate sarà possibile consultare le classifiche con i risultati di tutte le ciurme.

Il primo appuntamento è domani con inizio alle 9:00: rotta di 14 km tra il porto di Ortona e Marina di San Vito con le ciurme che potranno iscriversi gratuitamente. Dalla prossima settimana saranno online e prenotabili anche tutte le esperienze di gioco.

Trabocchi Game interesserà i comuni della costa della provincia di Chieti nel tratto da Ortona a San Salvo, sull'attuale Via Verde della Costa dei Trabocchi realizzata dalla Provincia di Chieti sul vecchio tracciato ferroviario ottocentesco, oggi dismesso. La Via Verde fa parte del progetto Bike to Coast con cui la Regione Abruzzo sta lavorando alla realizzazione di una pista ciclabile di oltre 130 km affacciata sull'Adriatico. (ANSA).