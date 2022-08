Adsu L'Aquila, bando borse studio 2022-2023,fondi sufficienti

(ANSA) - L'AQUILA, 06 AGO - L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (Adsu) dell'Aquila ha pubblicato il bando per le borse di studio per l'anno scolastico 2022-2023 riservato ai giovani in possesso dei requisiti previsti dalla legge, iscritti all'Università dell'Aquila, all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila e al Conservatorio di L'Aquila: la scadenza è stata fissata per il prossimo 19 settembre. Lo rende noto il presidente dell'Adsu Eliana Morgante.

Negli ultimi due anni, l'Azienda ha coperto le istanze di tutti gli aventi diritto. La pubblicazione avviene in uno scenario di difficoltà a causa di norme nazionali e quindi sovraordinate; ma il vertice Adsu tranquillizza gli studenti: "Abbiamo lanciato il bando per nuove borse di studio in una situazione molto difficile rispetto agli anni precedenti a causa di disposizioni nazionali che hanno reso necessario un lavoro straordinario da parte dei nostri uffici - spiega il presidente Morgante - Insieme alla Regione Abruzzo e alle altre Adsu siamo da tempo al lavoro per recuperare fondi, trovare soluzioni e dare le migliori risposte ai nostri studenti più meritevoli e meno abbienti. In questo senso, come ha sottolineato l'assessore regionale all'Istruzione Pietro Quaresimale, che ringraziamo per l'impegno e la sensibilità, l'Ente regionale ha previsto la copertura dei fondi mancanti con l'impiego di fondi comunitari e legati al Pnrr. Si tratta di un segnale importante per i nostri giovani".

Il bando è disponibile sul sito internet dell'Adsu. Le domande dovranno essere inviate in via telematica. Tra i requisiti per presentare la domanda di borsa di studio, il possesso di un reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all'anno 2020, autocertificato non superiore a 24.335,11 euro e di un patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), riferito all'anno 2020, autocertificato non superiore a 52.902,43 euro. (ANSA).