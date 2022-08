Zoo Music Fest: Caparezza apre l'edizione 2022

(ANSA) - PESCARA, 04 AGO - Rap, nuove tendenze e musica indipendente, in un unico cartellone inserito nella programmazione di Estatica, al porto Turistico, con protagonisti Caparezza, Marracash, Psicologi e Cosmo.

Ecco Zoo Music Fest che nella prima edizione del 2019 aveva fatto registrare uno straordinario sold out con ben 15mila presenze, grazie a Salmo, Carl Brave, Calcutta. Una "line up" di tutto prestigio anche quest'anno. Prologo con Caparezza, sabato 6 agosto, alle 21, che porta il suo Exuvia Tour, dal nome dell'album uscito lo scorso anno.

Ventiquattro ore dopo, sarà la volta di Marracash, alias Fabio Bartolo Rizzo, forte di un successo di vendite importante, quasi senza precedenti nel rap italiano.

Lunedì 8 agosto sarà la volta degli Psicologi: Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap.

L'ultima serata del festival, mercoledì 10, è dedicata a Cosmo, che lo scorso anno ha pubblicato il nuovo disco "La terza estate dell'amore", evocante le rivoluzionarie vibrazioni delle summer of love del passato, sentimenti collettivi e viscerali, reazioni generazionali tutte da ballare. (ANSA).