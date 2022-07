FdI Abruzzo,da Marsilio coraggio denuncia ipocrisia sinistra

(ANSA) - PESCARA, 30 LUG - "Il Presidente Marsilio ha avuto il coraggio di denunciare l'ipocrita atteggiamento del centrosinistra che ti denigra se sei nel centrodestra e ti osanna se passi dalla sua parte. Per questo, Marsilio, viene bersagliato in queste ore: per aver ricordato come la sinistra sia abituata a offendere le donne impegnate in politica nel centrodestra. Un trattamento tenuto nel recente passato, anche nei confronti delle due ministre, Carfagna e Gelmini, e che oggi il solito centrosinistra fa finta di non ricordare. Sono gli stessi vergognosi attacchi mediatici riservati dalla sinistra al nostro presidente Giorgia Meloni e alle donne di Fratelli d'Italia ma in questo caso non si assiste a nessuna censura da parte di chi oggi si indigna per le affermazioni di Marsilio".

E' la nota congiunta del segretario regionale di FdI, Etelwardo Sigismondi e del capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa. (ANSA).