Facchinetti, Bennato e Berté a Roseto per Emozioni in Musica

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 30 LUG - Roby Facchinetti, Edonardo Bennato e Loredana Berté sono i protagonisti della settima edizione di "Emozioni in Musica", il festival-pop dedicato agli anni '80 e '90', in programma a Roseto degli Abruzzi (Teramo) dal 2 al 4 agosto. La kermesse torna dopo una pausa forzata di due estati.

Tra le novità la location: lo stadio "Fonte dell'Olmo" sarà la nuova casa del festival rosetano, che nelle scorse edizioni ha ospitato nomi importanti del panorama musicale italiano quali Pfm, Fausto Leali, Patty Pravo, Stadio e Massimo Ranieri.

"Emozioni in Musica 2022" apre martedì 2 agosto con Facchinetti che presenterà in concerto "Symphony", il suo nuovo progetto diretto dal maestro Diego Basso con la Ritmico Sinfonico Young Orchestra e il Coro pop Art Voice Academy.

Mercoledì 3 invece il festival accoglierà Edoardo Bennato con il suo Peter Pan Rock'n'roll Tour, organizzato per celebrare i 40 anni dall'uscita di "Sono solo canzonette", l'album che lo portò alla ribalta nazionale.

Chiusura, giovedì 4 con il Manifesto Summer Tour 2022 di Loredana Bertè, icona pop rock senza tempo che ha segnato la storia della musica italiana.

Il festival è stato presentato nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Roseto alla presenza, fra gli altri, del primo cittadino Mario Nugnes, dell'assessore alla cultura Francesco Luciani, del direttore artistico Morgan Fascioli e del presidente dell'associazione musicale Le Ombre, organizzatrice dell'evento, Silvio Brocco. "Credo che abbiamo tutti voglia di tornare a vivere serate di festa, spensieratezza e musica sulle note delle canzoni delle star della musica italiana", ha detto quest'ultimo. (ANSA).