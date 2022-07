Spiaggia accessibile Montesilvano, ecco Festa senza barriere

(ANSA) - PESCARA, 27 LUG - Regalare un momento di condivisione e di gioia tra i ragazzi che frequentano la spiaggia accessibile di Montesilvano, una delle più attrezzati e funzionali del litorale adriatico, che richiama ogni anno turisti italiani e stranieri. Questo l'obiettivo della prima edizione di "Festa senza barriere", iniziativa che si svolgerà proprio nella spiaggia accessibile.

L'appuntamento è per venerdì alle ore 9.30, quando, ad una colazione, seguirà l'intrattenimento musicale a cura del centro studi l'Assolo, diretto dal maestro Simone Pavone. Presente alla festa anche la cantante e musicista Demetra Emanuele. La colazione sarà messa a disposizione gratuitamente dalla pasticceria "La Cremeria" di viale Europa, con la titolare Massimina Bucciarelli.

La spiaggia senza barriere, che lo scorso anno fu visitata dal ministro per le disabilità Erika Stefani, è motivo d'orgoglio per il Comune di Montesilvano e per l'amministrazione guidata dal sindaco Ottavio De Martinis, visto che, anche grazie a quella struttura, la città attira turisti italiani e stranieri.

"A Montesilvano - afferma il responsabile dell'ufficio disabili, Claudio Ferrante - abbiamo realizzato un sogno e questo sogno ha cambiato la qualità della vita di molte persone con disabilità". Rivolgendosi alla pasticceria e al maestro Pavone, il consigliere delegato alle politiche per l'Accessibilità, Giuseppe Manganiello, parla di "un grande regalo accompagnato da un enorme gesto di calore umano che mette in risalto quello che siamo riusciti a creare nella nostra città". (ANSA).