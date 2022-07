Alexa spopola in Abruzzo&Molise, 68 milioni di interazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 LUG - Si chiama "Alexa" ed è diventata un fenomeno sempre più in crescita. Lei, l'assistente vocale di Amazon, con la sua voce, è sempre più presente nella quotidianità di abruzzesi e molisani. Oltre 63 mln di interazioni sono state registrate in Abruzzo e 5 mln in Molise per semplificare la quotidianità, tramite la propria voce.

Nel periodo gennaio-giugno 2022 i dati segnalano un aumento delle interazioni in Abruzzo del 36%, per un totale di oltre 63 milioni di dialoghi. Solo nella provincia di Pescara se ne contano più di 38 milioni, seguita da Chieti (+12 milioni), Teramo (+5 milioni) e l'Aquila (+5 milioni). Nello stesso periodo, in Molise, tra Campobasso e Isernia, sono state generate oltre 5 milioni di interazioni con Alexa di cui 2 mln con la musica e più di 820 mila richieste vocali per la "Casa Intelligente" che risulta essere in assoluto la funzioni più utilizzata e amata da abruzzesi e molisani. Sono, infatti, 10 mln i dialoghi con l'assistente vocale che si integra con migliaia di dispositivi permettendo di attivare telecamere, luci, termostati compatibili. Si tratta di funzioni rientrano tra le "skill" o applicazioni vocali più apprezzate.

Al secondo posto tra le funzioni maggiormente utilizzate, c'è la gestione del proprio tempo: più di 2 milioni di timer attivati.

Gli utenti che la sfruttano più frequentemente sono i pescaresi, mentre troviamo al primo posto per tasso di crescita rispetto allo scorso anno Chieti, con il 64% in più.

Al terzo posto c'è la sveglia di inizio della giornata con 760 mila "suoni" attivati, il 54% in più rispetto al 2021. La provincia in cui gli abitanti sfruttano con più frequenza questa funzione è Pescara con il +57%.

Al quarto posto c'è la creazione di liste: oltre 305 mila elementi aggiunti dove spicca la provincia di L'Aquila con il 35% di elementi aggiunti in più, seguita da Chieti con il 33%.

Per la musica sono 23 milioni le interazioni con Alexa per gli abruzzesi che hanno richiesto le canzoni: "Dove si balla" e "Farfalle".

Molise al primo posto in Italia per crescita di utenti attivi tra gennaio e giugno 2022. In Molise sono 2 mln le interazioni per la musica dove è ascoltatissimo Vasco Rossi mentre i Maneskin vengono preferiti in Abruzzo. (ANSA).