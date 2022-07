Musica, al via Pinewood, L'Aquila torna capitale Indie-pop

(ANSA) - L'AQUILA, 13 LUG - Tutto pronto per la quarta edizione di Pinewood Festival, che torna a riconsacrare L'Aquila come capitale dell'Inde-Pop. Una tre giorni, da venerdì 15 a domenica 17 luglio, destinata a confermare l'appuntamento come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia. I concerti avranno luogo nella nuova e inedita location Aeroporto L'Aquila Parchi. Il luogo non è causale, assicurano gli organizzatori: immerso nel verde e del tutto non convenzionale, mostra l'intento di comunicare da parte degli organizzatori l'idea di un evento unico, il festival come viaggio metaforico verso un nuovo mondo di scoperte musicali e di incontri.

Sono 25 artisti reclutati tra live, talk e panel, dal pomeriggio fino a tarda notte. Il festival si svolgerà su 3 palchi: su quello principale e sul "second stage" ci saranno tutti i concerti, mentre il terzo palco sarà dedicato agli incontri in collaborazione con We Reading, la realtà che organizza eventi di lettura innovativi e inediti, portando sul palco inaspettati personaggi del panorama culturale che si dedicano alla lettura di un testo. In evidenza nella tre giorni Rkomi, Massimo Pericolo, Tananai, Sick Luke, Ditonellapiaga e Blanco. Il co-vincitore di Sanremo 2022, insieme a Mahmood, si esibirà nella serata conclusiva.

Tra gli ospiti ci saranno anche: Luis Sal, per la prima volta a un festival, si tratterà di un dj set unico e irripetibile, alla scoperta della musica elettronica bella e brutta dagli anni '90 ad oggi; Il Maseo, vero nome Edoardo Magro, ha 27 anni ed è uno degli streamer di Twitch più seguito d'Italia, con oltre 2 milioni di follower. Per il Pinewood Festival intervisterà Tananai e Massimo Pericolo.

Pinewood festival nasce con lo scopo di sostenere la rinascita del tessuto socio-culturale della città de L'Aquila in seguito al sisma del 2009. L'organizzazione è in sinergia con Vivo Concerti. (ANSA).