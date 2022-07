Attive da oggi sedi guardia medica turistica costa teramana

(ANSA) - TERAMO, 13 LUG - Oggi vengono riattivate sei sedi di guardia medica turistica: all'Uccp di Villa Rosa di Martinsicuro, nel distretto di Tortoreto (a servizio anche di Alba Adriatica), in un ambulatorio al primo piano del centro "I portici" di Giulianova, nella cosiddetta Casa rosa (sede anche del 118) a Roseto degli Abruzzi, nella sede dell'associazione Pros in piazza Marconi a Pineto e nel distretto sulla Statale 16 a Silvi.

L'orario di apertura è 9-13 tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi. Il servizio sarà attivo fino al 31 agosto. La Asl di Teramo, che ha riattivato le sedi compiendo un grande sforzo organizzativo, ringrazia i medici di medicina generale che si sono resi disponibili a sopperire, finora, all'esigenza di assicurare l'assistenza medica ai turisti, nel solco di un solido e collaudato rapporto di collaborazione.

La Asl di Teramo, a seguito della sospensione delle attività delle Usca a livello nazionale, finora era stata costretta a una repentina diversa organizzazione del servizio di guardia turistica, garantito, negli ultimi due anni, dai medici delle Usca. Le recenti diverse disposizioni pervenute consentono il ripristino della vecchia e collaudata organizzazione del servizio con l'attivazione di sedi specifiche in ogni comune della zona costiera della provincia di Teramo. (ANSA).