Regione Abruzzo, approvato bilancio Fira 2021

(ANSA) - PESCARA, 08 LUG - Finanziati 2.218 tra lavoratori autonomi e liberi professionisti con una dotazione finanziaria di 4,1 milioni di euro nell'ambito dell'avviso Una Tantum; finanziati 22 progetti d'investimento per 1,5 milioni di euro per il programma Sostegno alle imprese per il Turismo; nate 31 nuove imprese nell'ambito di Abruzzo Fri Start; erogati 6 milioni di euro con Aiuta Impresa; concessi finanziamenti e garanzie per 2,6 mln di euro a 43 imprese con Abruzzo Crea; erogati 19 milioni tra finanziamenti e garanzie a 207 società con il Fondo di garanzia Pmi; 9,5 milioni stanziati per l'accesso al credito con Restart Fare Impresa. Sono alcune delle misure e dei numeri del 2021 di Fira, la Finanziaria Regionale Abruzzese. Ieri il bilancio 2021 della società è stato approvato dal Cda.

"Il nuovo Consiglio di amministrazione di Fi.R.A. si è impegnato molto per svolgere un ruolo proattivo nei confronti della Regione Abruzzo, ottenendo l'affidamento di nuove commesse che hanno consentito di raggiungere risultati importanti sulla strada del risanamento dell'Azienda", ha detto il presidente Giacomo D'Ignazio aprendo ieri la seduta del Cda che ha portato all'approvazione del bilancio 2021.

All'assemblea di ieri pomeriggio nella sede di Fi.R.A. a Pescara, oltre al Cda della Finanziaria Regionale - nominato a maggio 2021 e composto dal presidente D'Ignazio e dai consiglieri Consuelo Di Martino e Antonio Paraninfi - ha partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Attraverso le commesse, con la collaborazione dei dipartimenti e degli uffici regionali - ha sottolineato il presidente Marsilio - Fi.R.A. ha registrato in un solo anno un risultato positivo di 5.000 euro in bilancio rispetto agli oltre 700.000 euro di deficit annuali del passato. Una inversione di tendenza molto significativa, che ridà una importante prospettiva alla nostra finanziaria. Spero peraltro che nelle prossime settimane il Consiglio Regionale voglia completare con l'approvazione della legge, attualmente all'esame della Commissione Bilancio, la fusione con Abruzzo Sviluppo". (ANSA).