Pnrr, Bombardieri, con investimenti si creano posti lavoro

"Noi pensiamo che i posti di lavoro si creano attraverso gli investimenti e in questo caso il Pnrr può darci una mano". Lo ha detto il segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri che ha partecipato al congresso regionale in Abruzzo, a Città Sant'Angelo. "Servono scelte di politica industriale, soprattutto in questo territorio, per chiarire come noi rafforziamo alcune aziende che si potrebbero trovare in difficoltà e come diamo degli obiettivi di medio e lungo periodo. Poi serve intervenire su quella che è la precarietà e la povertà del lavoro. Per fare questo abbiamo proposto che, come in Spagna, si superi l'idea di poter utilizzare i contratti a tempo determinato. In Spagna lo hanno fatto, non solo non è successo niente, ma sono aumentati i numeri dell'occupazione".

Per Bombardieri, bisogna inoltre "eliminare i contratti pirata. Su questo noi abbiamo dato disponibilità, abbiamo detto al ministro Orlando che siamo d'accordo per intervenire sul salario minimo. È una rivendicazione che noi abbiamo fatto in Europa. Chiediamo che quel salario minimo coincida con i minimi contrattuali per evitare che ci sia un ulteriore indebolimento dei diritti e dei salari riconosciuti dai contratti nazionali".

