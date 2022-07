Fondi Ue 2021-2027: Sospiri, una grande spinta per il futuro

(ANSA) - PESCARA, 08 LUG - "Un matrimonio solido tra la Regione e l'Abruzzo che verrà". Con queste evocative parole il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha aperto i lavori della conferenza di presentazione dei fondi comunitari assegnati all'Abruzzo per il 2021-2027.

Un evento a Villa Giulia, all'Aquila, che oltre i vertici di Regione Abruzzo e i direttori dell'Ente, ha visto la partecipazione di Vito Borrelli, vicecapo rappresentanza in Italia della Commissione UE, Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione Territoriale e di Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie.

"Oggi è una giornata molto importante - ha sottolineato Sospiri - Mai l'Abruzzo ha avuto una tale quantità di risorse economiche in programmazione per costruire il suo futuro. 1 miliardo e 400 milioni, ai quali se ne aggiungeranno altri del Fondo di Sviluppo e Coesione, ci devono dare una grande spinta di entusiasmo per il futuro".

Il Presidente del Consiglio individua in particolare due direttrici sulle quali lavorare: "Costruire la tecnostruttura necessaria affinché le risorse trovino atterraggio reale e diventino PIL e continuare a mantenere l'alleanza tra l'Abruzzo unito e la struttura regionale". Infine, Sospiri ribadisce l'impegno per l'Abruzzo della ministra Gelmini, "prezioso il suo intervento per il sostegno della rete idrica regionale e il porto di Pescara", dichiara. (ANSA).