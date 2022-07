Calcio: Consiglio Figc, no a Campobasso e Teramo in serie C

(ANSA) - TERAMO, 08 LUG - Campobasso e Teramo non possono iscriversi alla serie C. Ascoltata la relazione della Covisoc sui ricorsi contro la non concessione delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati prof 2022/2023, il Consiglio della Federcalcio ha deliberato all'unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C dei due club. (ANSA).