Tribunali minori, Marsilio, pdl riprenda percorso in Senato

(ANSA) - SCURCOLA MARSICANA, 07 LUG - Un appello al presidente del Senato, Elisabetta Casellati, affinché la proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale d'Abruzzo, approvata all'unanimità, riprenda il suo percorso in aula, presso la commissione Giustizia del Senato, e i tribunali oggi a rischio continuino appieno la loro funzione giudiziaria, garantendo ai territori la loro permanenza. E' quello del presidente della Regione, Marco Marsilio, che oggi a Scurcola Marsicana ha sottolineato come in Parlamento si giochi ancora il futuro dei presidi di giustizia minori.

Marsilio ha accolto Casellati, arrivata per presenziare la cerimonia di inaugurazione del monumento "Scurcola Città della Battaglia". Il presidente del Senato ha preso la parola a Piazza della Venere e al termine della cerimonia il sindaco le ha consegnato il riconoscimento "Città di Scurcola". (ANSA).