Volley, Leonel Marshall acquistato dall'Ortona

(ANSA) - ORTONA, 06 LUG - Gran colpo per la Sieco Service Impavida Ortona che per la Stagione Sportiva 2022/2023 si è assicurata le prestazioni di un autentico mostro sacro della pallavolo mondiale, Leonel Marshal. Figlio d'arte, sia lui che il papà Leonel Senior sono considerati delle vere e proprie icone della pallavolo cubana. Classe '79 e 196 centimetri d'altezza Marshall ha alle spalle grande esperienza, accumulata nella sua lunga e prolifica carriera. Nato all'Avana, Leonel Marshall Jr, con la sua partecipazione ai Giochi Olimpici del 2000 ha fatto parlare di sé per essere stato a 20 anni il componente più giovane della nazionale cubana di pallavolo. Dopo i primi anni a Cuba, Marshal nel 1998, approda in Italia con Livorno in Serie A2. Poi le esperienze in A1 a Piacenza, poi in Turchia, a Pechino in Cina, poi ancora a Piacenza dal 2016 al 2018, prima di altre esperienze internazionali e l'arrivo a Ortona. Marshall vanta titoli vinti a livello di squadra e personali. "La Sieco è stata la squadra che mi ha cercato con più insistenza addirittura fin dall'inizio dello scorso anno. Si tratta di una società ambiziosa che ha avuto la pazienza di aspettarmi per tutto questo tempo e sinceramente sono contento perché da quanto si dice in giro, quella di Ortona è una società molto seria. Sono consapevole che accettando la loro proposta farò parte di un progetto importante. Dopo due anni che sono fuori dall'Italia non vedo l'ora di tornarci". (ANSA).