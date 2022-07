Lavori ad acquedotto, stop acqua in 7 Comuni dell'Aquilano

(ANSA) - L'AQUILA, 05 LUG - L'Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa, in una nota, che in relazione a lavori di riparazione di una perdita nell'acquedotto 'ex Ferriera', in località Caporciano sulla strada complanare alla statale 17, si renderà necessario operare un'interruzione dell'erogazione idrica, in fascia diurna oraria, mercoledì 6 luglio 2022. Domani sarà quindi sospesa l'erogazione idrica dalle ore 7 alle ore 20 salvo imprevisti.

L'interruzione - precisa la nota - potrebbe causare disservizi nei Comuni di Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Caporciano e Ofena e nella sola frazione di Tussio nel Comune di Prata d'Ansidonia, nel caso in cui non sarà possibile compensare la chiusura con i volumi accumulati nei serbatoi, pertanto per gli utenti che avessero particolari urgenze, anche di tipo sanitario, è consigliabile dotarsi delle scorte necessarie. L'azienda si scusa per il disagio. (ANSA).