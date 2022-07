Incendio a Città Sant'Angelo, Vigili del Fuoco al lavoro

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO, 05 LUG - Un incendio è divampato nelle campagne di Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) al confine con il territorio di Silvi (Teramo), a ridosso del fiume Piomba. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara. Le fiamme sono alimentate dalle alte temperature, ma al momento non minacciano case o fabbricati né la statale e la ferrovia.

Le operazioni di spegnimento si concentrano nella zona verde tra la strada statale 16 e la costa. A bruciare, su terreni privati incolti, secondo le prime informazioni, sarebbero arbusti e sterpaglie. Sul posto, per monitorare la situazione, è presente anche il sindaco Matteo Perazzetti il quale sottolinea che oltre ai mezzi di terra si sta alzando in volo un elicottero. (ANSA).