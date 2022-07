Crisi idrica, Udc Abruzzo chiede a Marsilio riunione urgente

(ANSA) - CHIETI, 02 LUG - L'Udc Abruzzo chiede al presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, la convocazione urgente di una riunione fra Regione, Ente Regionale Servizio Idrico (Ersi) e Comuni per affrontare l'emergenza idrica. "Siamo di fronte a un'emergenza idrica che richiama la Regione Abruzzo ad assumere tutte le iniziative utili per affrontare in maniera decisa quella che sta assumendo tutti i connotati di una vera e propria calamità - dichiara il coordinatore regionale del partito Enrico Di Giuseppantonio, che è anche sindaco di Fossacesia - Siamo da troppo tempo in emergenza idrica, che purtroppo ha radici lontane, e la situazione non è più sostenibile. L'acqua manca in molte città piccole, medie e grandi, alcuni comuni subiscono un continuo razionamento del servizio. È urgente far fronte alle difficoltà oramai storiche causate anche dal pessimo stato manutentivo in cui versano le reti idriche interne e l'ingente dispersione d'acqua. Pesanti ripercussioni si stanno avendo anche nel mondo agricolo e la carenza di precipitazioni fa riaffiorare i soliti problemi dei Consorzi di Bonifica".

Per l'Udc un confronto tra Regione, Ersi, società di gestione e comuni è importante per individuare soluzioni certe e capaci di intercettare i necessari e urgenti finanziamenti già promessi e occorre una strategia, sintesi di un confronto aperto, costruttivo tra le parti, senza vincoli di appartenenza e di campanilismi. "E' una richiesta - si sottolinea in un documento dell'Udc - che avanziamo da anni su aspetti quali una pianificazione territoriale per la creazione di nuovi invasi, la realizzazione di piccole riserve idriche negli immobili pubblici e nei condomini, una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per renderli più consapevoli e responsabili sull'uso corretto dell'acqua. E' il momento di agire e ci sono mutamenti climatici in corso che non devono essere sottovalutati". (ANSA).