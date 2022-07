Incidenti stradali, tre feriti nella notte su asse attrezzato

(ANSA) - PESCARA, 01 LUG - Tre persone sono rimaste ferite dopo la mezzanotte in un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale Pescara-Chieti, all'altezza dell'ex cementificio, in direzione mare-monti, dove due auto si sono scontrate. Due feriti rimasti incastrati fra le lamiere sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco e poi trasportati in ambulanza all'ospedale civile. Disagi al traffico per permettere il lavoro dei soccorritori. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri. (ANSA).