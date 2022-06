Covid: in Abruzzo oltre 400mila guariti, un cittadino su tre

(ANSA) - PESCARA, 30 GIU - Mentre anche l'Abruzzo fa i conti con l'ondata estiva di contagi da Covid-19, i guariti dal virus superano quota 400mila unità. Nelle ultime 24 ore, infatti, le persone che hanno risolto i problemi con l'infezione sono 713 in più, facendo così salire il totale a 400.425. Vale a dire che, secondo le stime, il 31,5% della popolazione residente - cioè una persona su tre - ha contratto l'infezione ed è guarito.

Del totale dei guariti, 313.543 riguardano solo il 2022. Il record, per quanto riguarda le guarigioni, risale allo scorso 10 marzo, quando ne furono segnalate ben 35.476 in 24 ore. Il totale dei casi accertati da quando, oltre due anni fa, esplose la pandemia ad oggi è pari a 431.922: oltre ai guariti, vi sono 28.120 attualmente positivi e 3.377. (ANSA).