Stagione eventi al Parco Le Naiadi, nuova società si presenta

(ANSA) - SPOLTORE, 27 GIU - Presentata questa mattina, con una conferenza stampa al Centro Commerciale L'Arca di Spoltore (Pescara), la nuova gestione eventi del "Parco Le Naiadi" di Pescara a cura del Gruppo BlueParrot Town, presieduto da Siro Di Meco. E' stato lo stesso Di Meco a spiegare com'è nato il progetto per rilanciare lo storico Parco che in passato ospitò anche il Pescara Jazz e grandi concerti. "Abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura e siamo soddisfatti perché, dopo due anni neri del Covid, siamo ripartiti già ieri sera con il primo evento al Parco delle Naiadi che ha visto tantissima gente. Abbiamo una perfetta identità di vedute con la società Pretuziana che gestisce l'impianto delle Naiadi e contiamo di regalare una stagione ricca di eventi e divertimento ai pescaresi e ai turisti. Le Naiadi sono un simbolo di Pescara, quindi abbiamo deciso di offrire un variegato cartellone con musica, teatro e anche altro".

Presente alla conferenza stampa anche Domenico Narcisi, direttore della società Pretuziana che gestisce Le Naiadi, il quale ha dichiarato: "Abbiamo ereditato le Naiadi in condizioni non semplici e abbiamo rimesso in sesto questa struttura riempiendo spazi e portando tanti abbonati. Abbiamo fatto molto e contiamo di avere una proroga per poter dare nuovi servizi ai 5mila iscritti, migliorando ancora la struttura e, non ultimo, il parco Le Naiadi".

Infine l'assessore ai Grandi Eventi del Comune di Pescara Alfredo Cremonese: "Sono presente con orgoglio perché come Amministrazione dobbiamo essere vicini a chi, con sacrifici, organizza eventi nella nostra città. Un gruppo di imprenditori che investono con eventi nella nostra città e nel parco delle Naiadi deve essere incoraggiato". (ANSA).