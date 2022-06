'Matrimonio nel borgo', esperti a Pettorano sul Gizio

(ANSA) - PETTORANO SUL GIZIO, 23 GIU - Si parlerà di 'Destination Wedding' e di tutte le numerose attività collegate domani, venerdì 24 giugno, dalle 17, al Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) nel primo incontro del gruppo di lavoro 'Matrimonio nel borgo' distretto Centro Abruzzo. Esperti del settore svilupperanno il dibattito: Valerio Schoenfeld, direttore Buy Wedding in Italy, si concentrerà su 'Il mercato del Destination Wedding come opportunità di sviluppo territoriale'; Veronica Tasciotti Amati, Destination Wedding planner e Wedding Destination consultant, parlerà de "Il matrimonio straniero, lo sviluppo della filiera'; Liana Moca, presidente FederCelebranti, de 'Il matrimonio laico e simbolico'. Con loro Francesca Schunck, presidente associazione culturale Wedding Bureau e promotrice del progetto 'Matrimonio nel Borgo'. Sono stati invitati a partecipare l'assessore regionale al Turismo, Beni culturali e Attività produttive, Daniele D'Amario; l'assessore a Bilancio, Aree interne e del Cratere della Regione Abruzzo Guido Quintino Liris; il consigliere Cram Regione Abruzzo Roberto Santangelo e la presidente della Camera di Commercio L'Aquila-Teramo Antonella Ballone.

Oltre al sindaco di Pettorano sul Gizio Antonio Carrara e al presidente dell'Associazione 'Borghi più belli d'Italia - Abruzzo e Molise' Antonio Di Marco, ci saranno anche i primi cittadini di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Pacentro, Pescocostanzo, Scanno, Sulmona e Villalago. Il valore economico dei Destination Wedding è di circa 550 milioni di euro annui, con una spesa media per evento pari a circa 58.600 euro. Oltre alla presenza nel giorno del matrimonio e alla feste connesse di benvenuto e arrivederci, quasi 500mila turisti permangono mediamente nel territorio dai tre ai cinque giorni, apportando valore alle economie dell'intero territorio, non solo agli operatori del wedding. (ANSA).