Festival Cinema e Ambiente Avezzano dal 13 al 21 giugno

(ANSA) - PESCARA, 10 GIU - Dal da lunedì 13 a martedì 21 giugno arriva la sesta edizione di Cinema e Ambiente Avezzano, che si terrà, con 61 film in concorso, tra fiction, documentari e animazione, 90 registi coinvolti, 16 anteprime italiane, 3 anteprime internazionali, 15 Paesi rappresentati in quattro sezioni tematiche insieme a un concorso per sceneggiature a tematica ambientale.

Continua a crescere il festival fortemente voluto da un gruppo di professionisti decisi a riportare il cinema al centro nella regione con la più alta percentuale di parchi naturali d'Italia. Uno sguardo al futuro: l'ambiente. Crescita confermata dal numero di film presenti alla nuova edizione, raddoppiato rispetto alla precedente, e per il 2022, si aggiunge inoltre anche la nuova sezione dedicata interamente ai talk e agli eventi, "Cinema e Ambiente Green Experience".

Organizzato da CinemAbruzzo Aps e The Factory srl, con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, Cinema e Ambiente Avezzano vanta quest'anno l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e del MITE, oltre a partner istituzionali con focus legato ad ambiente, turismo e scienza quali ISPRA, INGV, Greenpeace, Unicef e Amnesty International; tra i partner locali la Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, e tutti i Parchi Nazionali della regione che hanno dato il loro patrocinio e che collaborano attivamente con il festival.

Lo slogan per questa edizione è la parola Antropocene: se, come spiega il direttore artistico del Festival Paolo Santamaria, "il termine Antropocene è stato proposto per indicare l'inizio di una nuova era geologica dove il ruolo degli esseri umani e il loro impatto sull'ambiente circostante diventano cruciali per la sopravvivenza delle specie naturali", Cinema e Ambiente Avezzano vuole, non solo portare una riflessione sul tema, ma anche tentare di arricchirlo con una nuova accezione positiva. La nuova sezione "Cinema e Ambiente Green Experience" è nata proprio con l'intento di rafforzare una comunità di persone attente all'ambiente e di favorire l'incontro e lo scambio di conoscenze. (ANSA).