Sevel: mancano centraline, attività sospesa dal 13 al 20/6

(ANSA) - ATESSA, 09 GIU - L'attività lavorativa della Sevel sarà sospesa dalle 5.45 del 13 giugno fino alle 5.45 del 20 giugno 2022, per mancanza di centraline; il Reparto di CKD della Lastratura lavora regolarmente. A renderlo noto è la Rsa UILM.

"Dopo la comunicazione della direzione aziendale Sevel di un nuovo stop della produzione per tutta la settimana prossima (dal 13 al 18 giugno) - commenta il segretario generale Fim-Cisl Abruzzo-Molise Domenico Bologna e il responsabile Sevel della Fim-Cisl, Amedeo Nanni - il convegno organizzato dalla Fim e dalla Cisl interregionale, proprio nel territorio della Val di Sangro prende ancora più importanza. Domani alla presenza del segretario generale Luigi Sbarra, del segretario generale Fim Benaglia Roberto e Ferdinando Uliano e di tutto il gruppo dirigente Abruzzo-Molise, ci sarà un dibattito dove verranno discusse le problematiche che stanno investendo l'Italia e tutta l'Europa, inoltre verranno analizzate gli interventi necessari per rilanciare il nostro territorio". (ANSA).