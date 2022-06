Pallavolo: successi e trofei per Asd Volley Città S.Angelo

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO, 09 GIU - Annata sportiva stravolgente per la ASD Volley Città Sant'Angelo che, dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, è tornata a giocare e, soprattutto, a vincere: gli atleti, dai più piccoli ai più grandi, hanno portato a casa diversi trofei, a partire da quello regionale under 12 e da quello regionale campionato Csen per la squadra over. Le ragazze della serie D, invece, hanno conquistato i play off validi per la promozione in C. Il giocatore Michele Cacace, della squadra over, invece, si è aggiudicato il trofeo come miglior giocatore in campo.

Il presidente della ASD Volley Città Sant'Angelo, Giovanni Tusa, si definisce "entusiasta ed orgoglioso di tutti i giocatori e degli allenatori e ringrazia gli sponsor che hanno contribuito a raggiungere tali importanti risultati". (ANSA).