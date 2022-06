"Inventano" banconota, premio ad alunni scuola Chieti

(ANSA) - CHIETI, 08 GIU - Gli alunni della classe III A, scuola secondaria di primo grado "Vicentini - Della Porta" di Chieti, coadiuvati dalle professoresse Manuela Di Masso e Carla Corrias, hanno vinto il primo premio del concorso "Inventiamo una Banconota" indetto dalla Banca d'Italia. Gli studenti hanno realizzato una banconota immaginaria, ricollegandosi alle opportunità per le nuove generazioni all'indomani della pandemia, sviluppando il tema "Un nuovo inizio: ripartire attraverso l'economia". L'iniziativa ha coinvolto 802 scuole, comprese 6 scuole italiane all'estero, un record assoluto. La cerimonia di premiazione si è svolta nel Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d'Italia a Roma dove una rappresentanza degli alunni ha ricevuto dal Governatore Ignazio Visco il premio di 10.000 euro, da investire per il supporto alle attività didattiche. Il titolo del bozzetto era "E ritornammo a riveder le stelle" per rialzare il capo e tornare a guardare con lo sguardo fiero un cielo terso e luminoso investendo in un futuro più solidale e sostenibile, spiegano i docenti. "Abbiamo lavorato su questo, mettendo insieme tutti gli stimoli dei ragazzi. Una sinergia vincente. Sono state belle le parole di incoraggiamento del Governatore durante la cerimonia, ha invitato i ragazzi a mettersi in moto e in discussione per costruire il proprio futuro. Bella soddisfazione il podio che ci vede primi in Italia e fra tantissime scuole in gara e bello anche il premio, che verrà investito in attività di potenziamento di tutto il comprensivo, mirate alla crescita dei ragazzi e all'innovazione".

"Una bella soddisfazione che vogliamo condividere con i ragazzi, artefici della banconota, la dirigente Giovanna Santini e i docenti che hanno saputo fare loro da guida - dicono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino - Dopo la pandemia serve una coscienza nuova e forte della rinascita e questo concorso sicuramente la stimola, così come siamo certi che il premio saprà lasciare nei ragazzi l'energia giusta per guardare al futuro con interesse e motivazione e il meritatissimo successo. Bravi tutti!" (ANSA).