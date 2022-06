Cartoons: premi Pulcinella a Bad Guys, Mumfie, Food Wizards

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - The Bad Guys (Troppo Cattivi) della Dreamsworks vince il Pulcinella Award 2022 nella categoria lungometraggi della 26/a edizione di Cartoons on the Bay, il festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Per la categoria cortometraggi, si è aggiudicato il premio Yallah della Rubika Production.

Per la categoria New Adults si è imposto Unsung Women (Francia) di Zadig Productions. Per la categoria Kids è stato premiato Swop (Olanda). Per la categoria Serie Tv Prescolari vince Mumfie (Zodiak Kids Studio, Francia/Animoka, Italia insieme a Rai Ragazzi). Per la categoria Upper Preschool si aggiudica il premio Food Wizards (Italia) di Rai Ragazzi, Zocotoco, MAD Entertainment. Per il LiveAction/Ibridi vince Theodosia, della Cottonwood Media. Nella categoria Pilots si aggiudica il premio The Little Orquestra. Nella categoria Interactive Animation Elden Ring è il vincitore.

Il film animato La Custodia di Maurizio Forestieri ha invece vinto il Premio speciale Unicef per il miglior prodotto sociale.

Le menzioni speciali vanno al lungometraggio Trunk Train per la miglior animazione, a Opal per la miglior regia, a Bob Spit per la miglior colonna sonora e a Belle per la miglior sceneggiatura.

La cerimonia di premiazione è stata condotta da Livio Beshir e Laura Carusino. La giuria internazionale composta dal regista Maurizio Forestieri, Marta Fijak, direttore creativo Anshar Studios Inc; l'autrice e illustratrice Nicoletta Costa, Patricia Vasapollo, Head of Family, and Ficition Hr-ARD; Sara Cabras, produttrice serie TV e cartoni Direzione Rai Kids; per la giuria cortometraggi: il regista Francesco Cinquemani; il direttore di Ciak Flavio Natalia e Tim Willocks autore e film-maker. (ANSA).