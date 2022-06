Salto con l'asta a Collemaggio, 'location leva il fiato'

(ANSA) - L'AQUILA, 01 GIU - Cinque dei 13 atleti del salto con l'asta che nello scorso fine settimana hanno partecipato all'International Pole Vault Event davanti alla Basilica di Collemaggio all'Aquila, selezionati tra i migliori atleti internazionali, sono rimasti in città, stamattina hanno partecipato a una conferenza stampa a Palazzo Fibbioni e una di loro, l'ucraina Maryna Kylypko, molto probabilmente resterà all'Aquila essendo impossibilitata a rientrare nel proprio Paese.

Al fianco di Gianni Lolli della Fidal (Federazione italiana atletica leggera) e Francesco Bizzarri, presidente del comitato esecutivo di L'Aquila Città europea dello Sport, insieme alla Kylypko, gli statunitensi Austin Miller, Andrew Irwin e Carson Cody Wtaers, e la canadese Anicka Newell, che si sono detti entusiasti dell'esperienza vissuta in città.

"Agli atleti è piaciuta molto L'Aquila, l'auspicio è che questo evento venga riproposto anche l'anno prossimo anche perché la location leva il fiato ed è stata apprezzata da tutti", ha detto Lolli. "Auspichiamo che il Comune sia disponibile a riproporre l'appuntamento davanti Collemaggio, dal canto nostro abbiamo già individuato le date che coincidono con questo stesso periodo, che consente a molti atleti di partecipare perché maggio è un momento cruciale considerando che precede importanti competizioni".

Gli atleti, oltre a visitare e apprezzare la città n questi giorni si stanno allenando nel campo di Piazza d'Armi.

"Ringrazio tutti per l'eccezionale ospitalità, per un'organizzazione professionale e per un'esperienza che lascia il segno, anche dal punto di vista dell'accoglienza e del buon cibo", ha detto l'americano Miller. I risultati: per la categoria femminile, a conquistare il podio sono stati l'italiana Roberta Bruni, l'ucraina Yana Hladiychuk e, a pari merito al terzo posto, la venezuelana Robeilys Peinado e la svedese Michaela Meijer. Per la categoria maschile, primo posto per il filippino Ernest John Obiena, secondo per il cinese Bokai Huang e terzo per lo stesso Miller. (ANSA).