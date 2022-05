Cartellone eventi, a Francavilla al Mare un'estate al top

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 29 MAG - Il concertone di San Franco avrà come protagonista Gianluca Grignani il 17 agosto alla Stazione, tornano le feste patronali, i festeggiamenti del Foro e della parrocchia di Sant'Alfonso, i fuochi a mare si terranno in forma diffusa come due anni fa. E ancora: Shock Wave nell'arena del mare in via Tosti con Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Coez e Ariete, mentre per la prima volta Francavilla al Mare ospiterà il festival delle narrazioni Squilibri, che prevede una data con i finalisti del premio Strega. A ciò si aggiungono le manifestazioni dell'estate francavillese quali il Premio Michetti, il Blu Bar che torna alla Sirena, la Filosofia al Mare, torna il Cenacolo dei Sapori al Paese Alto. È il calendario degli eventi estivi a Francavilla al Mare presentato dal sindaco Luisa Russo e dall'assessore a Turismo e Cultura Cristina Rapino.

L'estate 2022 sarà anche caratterizzata dal progetto Francavilla Life ovvero un calendario di escursioni realizzato in collaborazione col tour operator Bike Life, che prevede oltre 120 itinerari tra cui 7 Artour ovvero escursioni d'arte in città con guida turistica, 4 Urban tour in segway ovvero escursioni narrate in città con guida turistica, 5 Mtb tour con guida certificata lungo i due fiumi Alento e Foro, 6 Cammini di gusto con guida certificata verso le colline, 6 Cammini in salute con istruttrice ovvero escursione e fitness sulla spiaggia, 12 appuntamenti yoga all'alba con istruttrice bordo spiaggia, 5 escursioni in bici da strada con guida certificata, 8 escursioni in treno e trekking, 7 escursioni guidate in Segway di Gusto, alla scoperta delle aziende agricole del territorio, 5 e-bike tour in notturna, con guida certificata, alla scoperta di parchi e colline, 8 escursioni in Roller con istruttore, 8 Giochi senza frontiere per bambini con animatori, 6 esperienze con istruttore Stand Up Paddle, 10 esperienze di nuoto con istruttore in piscina, 23 escursioni guidate in cammino "mare e collina" in notturna, una notturna in E-bike per i fuochi del 18 agosto con fermata in cantina, 3 escursioni in E-Bike lungo la via dei mulini e dei borghi teatini, 4 escursioni a 4 zampe con istruttrice e in compagnia dei cani. (ANSA).