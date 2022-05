Turismo: Garavaglia, serve calendario internazionale eventi

(ANSA) - L'AQUILA, 25 MAG - "Un calendario di eventi in programma sul territorio nazionale da proporre e promuovere a livello internazionale". Questa è la proposta del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, all'Aquila per una serie di incontri sul territorio.

"Ho chiesto a ciascun assessore regionale - ha detto - di segnalarmi uno o due eventi iconici da promuovere a livello internazionale. Abbiamo la fortuna di avere in calendario degli eventi talmente meravigliosi che è un peccato lasciarli confinati al nostro territorio".

Tra questi ha indicato anche la Perdonanza celestiniana, il giubileo aquilano in programma ogni anno nella seconda metà di agosto. Evento che ora fa parte del patrimonio immateriale dell'Unesco. "Mi piacerebbe molto - ha aggiunto - essere presente qui in quei giorni la prossima estate". (ANSA).