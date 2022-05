Sanità: Marsilio, restituiamo dignità e decoro all'ospedale

(ANSA) - CHIETI, 25 MAG - "Noi stiamo facendo questo, stiamo restituendo dignità e decoro all'ospedale, stiamo ripartendo dai fondamentali, stiamo mettendo in condizione i medici e i primari, alcuni dei quali di caratura internazionale, personalità prestigiose, di tornare ad avere fiducia nel futuro di questo ospedale, di non andarsene, ma anzi di continuare a investire sulla loro professionalità qui a Chieti". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che questa mattina a Chieti, insieme all'assessore alla Salute Nicoletta Verì e al direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael, è intervenuto alla presentazione di quattro nuove sale operatorie realizzate nel policlinico. E a proposito dei lavori strutturali di messa a norma e di ristrutturazione delle sale operatorie "erano 25 anni che non si faceva - ha detto ancora Marsilio - per un'azienda che ha un bilancio di circa 800 milioni annui, in 25 anni in questa azienda si sono spesi 20 miliardi e nessuno ha pensato di trovarne uno per restituire funzionalità ed efficienza, pulizia e sicurezza al blocco operatorio che è il cuore di un ospedale che fa chirurgia come questo".

"Se lo abbiano fatto oggi e non due anni fa è perché abbiamo avuto un Covid che ha tenuto ferma l'attività chirurgica operatoria, che ha costretto tutti a occuparsi di questa pandemia. È chiaro che ci sono state priorità diverse che in qualche caso hanno fatto rallentare la macchina, adesso speriamo di recuperare e stiamo recuperando. Speriamo - ha concluso Marsilio - che arrivino presto i fondi del Pnrr per comprare macchinari che servono perché l'ammodernamento tecnologico è importante, due terzi della dotazione tecnologica presente i questi blocchi operatori è vecchia di oltre otto anni, quindi è obsoleta. Dobbiamo quindi completare: abbiamo fatto una parte dell'ammodernamento, bisogna fare il resto". (ANSA).