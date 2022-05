Ospedale Chieti:blocco operatorio,altri 2,5 mln investimenti

(ANSA) - CHIETI, 25 MAG - Hanno riaperto le sale operatorie dell'ospedale di Chieti, interamente ristrutturate e dotate di nuove attrezzature grazie a un finanziamento della Regione di 700 mila euro, a cui si sono aggiunti fondi di bilancio Asl per 250 mila euro. Un investimento importante per un intervento che lo è altrettanto perché atteso e invocato da anni, come è stato sottolineato questa mattina con la visita del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e dell'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì. Ad accompagnarli il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael il quale ha ricordato come il Blocco operatorio dell'ospedale "SS.

Annunziata" non è stato oggetto di aggiornamento tecnologico e manutenzione straordinaria da 25 anni, ora darà un nuovo impulso all'attività chirurgica.

A tal proposito è stato appena ufficializzato con delibera il noleggio del Robot Da Vinci, in uso principalmente della Urologia e Chirurgia, che impegna la Asl per i prossimi cinque anni, a fronte di una spesa di 12 milioni. Per il rinnovo tecnologico del blocco operatorio sono previsti, da finanziare, ulteriori lavori per oltre 2,5 milioni di euro con i quali verranno tra l'altro acquistati due tavoli operatori completi di cui uno ortopedico, tre frigofarmaci, due frigoemoteche, un videolaringoscopio, autoclavi per emergenza. (ANSA).