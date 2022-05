Che spettacolo gli scacchi, storytelling per logica senso

(ANSA) - PESCARA, 23 MAG - Si intitola Storie di re e regine.

Riflessioni, aneddoti e curiosità sul gioco degli scacchi, lo storytelling ideato dal giornalista e istruttore di scacchi Fabrizio Santamaita, che sarà rappresentato giovedì 26 maggio nella sala Tosti dell'Aurum a Pescara.

Lo storytelling è una narrazione creata per inquadrare gli eventi e spiegarli secondo una logica di senso. Dunque non si tratta della solita lezione per imparare a muovere torri e cavalli, ma di un viaggio attraverso una disciplina millenaria che vanta appassionati come Piero Angela, Gianluca Vialli, Sting, Madonna, Bill Gates e Mario Draghi.

La performance svela risvolti inediti dei campioni (tra i quali c'è anche un abruzzese) che si sono alternati nei 15 secoli di storia del gioco, e racconta episodi poco noti ma sorprendenti, oltre a fornire una visione privilegiata di questa disciplina. Il testo affronta inoltre vari aspetti di uno sport che viene a torto visto come complicato ed elitario, ma che in realtà è facile da apprendere e apporta notevoli benefici alle capacità intellettive di chi lo pratica. (ANSA).