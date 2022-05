Auto su asilo: dimessi gemellini ricoverati all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 23 MAG - Sono stati dimessi oggi intorno alle 15 dal reparto di pediatria dell'ospedale dell'Aquila i due gemellini rimasti coinvolti, insieme ad altri quattro bambini, nell'incidente alla scuola materna 'Primo maggio', avvenuto il 18 maggio scorso, in cui è morto Tommaso di 4 anni. Lo ha reso noto la Asl dell'Aquila.

"I due piccoli degenti, che erano stati ricoverati per delle contusioni - si legge in una nota - continueranno ad essere seguiti dai medici dell'ambulatorio pediatrico dell'ospedale dell'Aquila per la cura e il monitoraggio delle ferite riportate".

La Asl dell'Aquila ha poi ricordato che subito dopo l'incidente l'ospedale San Salvatore si era mobilitato con 118, pronto soccorso pediatrico e specialisti delle diverse branche, molti dei quali, pur essendo fuori servizio, erano rientrati nei reparti per assicurare un'assistenza immediata. (ANSA).