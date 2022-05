Sevel: stop altri 5 giorni per mancanza componenti

(ANSA) - LANCIANO, 20 MAG - Altri cinque giorni di stop produttivo alla Sevel di Atessa (Chieti) per mancanza di componenti per allestire il furgone Ducato. La direzione aziendale ha comunicato alle rappresentanze sindacali della Rsa che l'attività lavorativa sarà sospesa dal terzo turno di oggi, venerdì 20 maggio 2022 e per tutti e 3 i turni di lunedì 23 maggio e sul 1° turno e centrale di martedì 24 maggio. Il nuovo stop è stato resto noto dalla Uilm e Fim. L'attività lavorativa riprenderà regolarmente sul 2° turno di martedì 24 maggio 2022, alle ore 14.15. Il reparto di CKD della Lastratura lavora regolarmente. (ANSA).