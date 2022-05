MAXXI: Dandalò vince concorso allestimento esterno

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAG - Vele gonfie e leggere ondeggiano come un canneto che risuona al vento: è questa l'immagine evocata da Dandalò, il progetto proclamato vincitore della prima edizione di Nxt_MAXXI L'Aquila e presentato da Atelier Remoto, studio di architettura nato nel 2014, fondato da Valentina Merz e Lara Monacelli Bani. L'installazione, che sarà aperta al pubblico dal 1° luglio a settembre 2022, ospiterà il programma estivo di eventi del museo, sarà a disposizione di turisti e cittadini come luogo di refrigerio e relax e proporrà una nuova prospettiva sullo spazio pubblico e le sue potenzialità proprio come richiesto dal bando Nxt, progetto dedicato alla promozione di una giovane generazione di architetti di talento e alla valorizzazione dello spazio pubblico.

Il progetto Dandalò, come si legge nelle motivazioni indicate dalla giuria, si è fatto notare "per l'eleganza e la narrativa attenta e consapevole rispetto al territorio aquilano".

Particolarmente apprezzata anche la realizzabilità del progetto e la sua spazialità capace di "sottolineare il contributo che il museo dà allo spazio pubblico della città". Il progetto ha ricevuto il sostegno e il patrocinio del Comune dell'Aquila. I quattro progetti proposti dai candidati sono stati sottoposti alla valutazione di un gruppo di esperti e rappresentanti delle istituzioni coinvolte, che insieme ai membri della giuria del Premio italiano di Architettura, hanno decretato il vincitore, il quale, oltre a realizzare l'installazione nella piazza per l'estate, riceverà il riconoscimento al miglior giovane progettista il prossimo 14 giugno 2022 al MAXXI di Roma in occasione della premiazione. La giuria era presieduta da Giovanna Melandri e Stefano Boeri, rispettivamente Presidente della Fondazione MAXXI e Presidente di Triennale Milano. Tra i componenti: il Direttore MAXXI Arte e MAXXI L'Aquila Bartolomeo Pietromarchi, l'Assessore del Comune dell'Aquila con delega al Turismo e Rapporti Internazionali Fabrizia Aquilio, Federico De Matteis Professore associato di progettazione architettonica dell'Università dell''Aquila e Giuseppe Grant, architetto dello studio Orizzontale. (ANSA).