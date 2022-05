Alberghiero Pescara, 29 studenti in Europa con Erasmus+

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - L'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara sbarca in Europa con 29 studenti per il progetto Erasmus+: nove quelli appena tornati da Dublino, venti quelli in partenza nei prossimi giorni per Malta e per la Spagna, a Tenerife, per un progetto di internazionalizzazione enogastronomica che consente ai ragazzi da un lato di rafforzare la propria padronanza della lingua straniera, dall'altro di sperimentare i segreti della tradizione in cucina di altri Paesi, ampliando gli orizzonti conoscitivi.

"Il progetto - ha spiegato la dirigente dell'Istituto, Alessandra Di Pietro - si chiama 'Welcome: Work-based competencies for green skills and jobs in Europe', e l'Istituto Alberghiero ha aderito con l'obiettivo di offrire a 30 studenti l'opportunità di svolgere tirocini formativi di 4 settimane nel settore turistico-alberghiero in tre diversi paesi, Irlanda, Malta e Spagna. L'iniziativa è stata finanziata dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus+ ed è stata promossa dal nostro Istituto in partneriato con la Cooperativa sociale 'Lo Spazio delle Idee' che ha fornito il supporto organizzativo con la professoressa Francesca Cuculo. L'attività offre ai ragazzi una combinazione di apprendimento in aula e di formazione in un'azienda".

"Sicuramente per i nostri ragazzi il progetto rappresenta un'opportunità importantissima per crescere, confrontare e aggiornare le proprie conoscenze e competenze in un contesto transnazionale, utilizzando una lingua diversa dall'italiano, mettendosi in gioco, sviluppando la necessaria flessibilità in un ambiente culturale, sociale e lavorativo completamente diverso, sperimentando sul campo le conoscenze acquisite sui banchi di scuola e sviluppando competenze tecnico-professionali che potranno spendere in futuro in qualunque contesto lavorativo", conclude la dirigente. (ANSA).