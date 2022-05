Ridicolizza disabile online, nei guai aspirante influencer

(ANSA) - PESCARA, 17 MAG - Con l'obiettivo di ottenere più follower e diventare influencer, prende in giro, attraverso stories e dirette su Instagram, un sessantenne affetto da deficit mentale, ridicolizzandolo davanti al pubblico dei social. La sorella dell'uomo, però, denuncia i fatti e lui, al termine delle indagini dei carabinieri, viene segnalato alla Procura. Protagonista dell'episodio di cyberbullismo, avvenuto nel Pescarese, è un giovane di 20 anni.

Per diversi giorni e per più volte al giorno, il ragazzo è andato avanti con la diffusione del materiale in cui scherniva il 60enne, con l'obiettivo di ottenere consensi e follower. I militari dell'Arma della Stazione di Spoltore (Pescara), dopo la denuncia, hanno ricostruito l'accaduto e hanno segnalato il giovane in Procura.

"E' molto importante denunciare certi episodi, proprio come ha fatto la sorella della vittima", sottolineano i carabinieri.

(ANSA).