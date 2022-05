Turismo:diplomi a 9 accompagnatori professionisti in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAG - Promozione del territorio e valorizzazione delle risorse locali. Con questo spirito, nove nuovi accompagnatori turistici sono stati abilitati al termine del corso organizzato riconosciuto dalla Regione Abruzzo. È il quinto del genere e sta riscuotendo successo per la crescente domanda di professionalizzazione in un settore in forte espansione che richiede figure specializzate.

I neo diplomati, che si aggiungono ai 43 provenienti da tutto il centro Italia, formati durante le precedenti edizioni del corso, sono Gabriele Fusco, Davide D'Angelo, Gloria Gizzi, Carla Anzuini, Veronica Cascini, Vincenzo Coletti, Romina Cantoro, Gaia Flaminio e Marina Pagliccia.

Due allievi, il giovanissimo Vincenzo Coletti e Romina Cantoro, hanno già venduto il loro pacchetto turistico elaborato per il test finale del corso: rispettivamente un viaggio a Parigi di cinque giorni e un tour dell'Abruzzo.

Il corso è promosso da Politecnica Formazione dell'Aquila, ente riconosciuto dalla Regione e diretto da Mara Laglia. Un buon 60% degli accompagnatori formati sta già lavorando nel settore con ottimi risultati. Basti citare l'esperienza di "Welcome Aq", l'agenzia di viaggi e punto di informazione turistica della città dell'Aquila creata da un gruppo degli studenti del primo corso di accompagnatore turistico. Ma tante sono le iniziative nate per effetto di questa esperienza formativa che prepara professionisti aggiornati e altamente specializzati nel settore turistico.

"È un corso intenso ed impegnativo - spiegano gli organizzatori - sono oltre 400 ore, articolato in diverse aree e materie che offrono una formazione completa e moderna rispondendo così alle esigenze di un settore, quello turistico, in continua evoluzione e molto cambiato a seguito della pandemia".

Gli insegnanti del corpo docente sono Angela Ciano, Domenico Maccallini, Rocco D'Alessandro, Giulia Magnaguagno, Piercesare Stagni, Franca Sanso, Alessandro Corsetti, Marco Signori, Andrea Spacca, Alessia Lombardo, Adele Grande, Mirko Cipollone, Tiziana Di Donato, Adonios Filipou, Anna Maria Agnelli, Annamaria Colantoni, Franca Colella, Isabella Falci, Raffaella Giampaola, Francesco D'Amore, Pietro Paolo Giorgi. (ANSA).